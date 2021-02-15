В ВОЗ рекомендовали вакцинироваться переболевшим коронавирусом

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Во Всемирной организации здравоохранения рекомендуют сделать прививку от коронавирусной инфекции лицам, переболевшим COVID-19. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
В ВОЗ рекомендовали вакцинироваться переболевшим коронавирусом
  • Reuters

«Мы рекомендуем сделать прививку независимо от того, были или нет вы прежде инфицированы (коронавирусом. — RT)», — заявила она в интервью, опубликованном в Twitter.

По словам Сваминатан, у некоторых людей иммунный ответ на инфекцию не является сильным. Речь идёт, как отмечается, о тех, «кто был очень слабо инфицирован и порой даже не знал об этом, поскольку болезнь прошла без симптомов».

В связи с этим ВОЗ рекомендует сделать прививку от COVID-19.

Ранее в ВОЗ заявили, что число людей, сделавших прививку от коронавирусной инфекции, превысило в мире число инфицированных с начала пандемии.

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