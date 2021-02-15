В ВОЗ рекомендовали вакцинироваться переболевшим коронавирусом
- Reuters
«Мы рекомендуем сделать прививку независимо от того, были или нет вы прежде инфицированы (коронавирусом. — RT)», — заявила она в интервью, опубликованном в Twitter.
По словам Сваминатан, у некоторых людей иммунный ответ на инфекцию не является сильным. Речь идёт, как отмечается, о тех, «кто был очень слабо инфицирован и порой даже не знал об этом, поскольку болезнь прошла без симптомов».
В связи с этим ВОЗ рекомендует сделать прививку от COVID-19.
Ранее в ВОЗ заявили, что число людей, сделавших прививку от коронавирусной инфекции, превысило в мире число инфицированных с начала пандемии.