Гинцбург высказался об эффективности «Спутника V»

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Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» высказался об эффективности вакцины от коронавируса «Спутник V».
Гинцбург высказался об эффективности «Спутника V»
  • © Natalia Kolesnikova
  • AFP

Он заявил, что «на всех возрастных категориях «Спутник V» показал одинаковую эффективность».

«Были сначала сомнения, что эффективность на людях с большим возрастом, 60+, возможно, эффективность вакцины будет меньше… Ничего похожего», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

Он также сообщил, что «продолжительность действия этого вакцинного препарата будет очень длительной».

«Мы надеемся, что два года и более», — заявил глава центра имени Гамалеи.

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