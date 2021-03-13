Гинцбург высказался об эффективности «Спутника V»

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» высказался об эффективности вакцины от коронавируса «Спутник V».

Он заявил, что «на всех возрастных категориях «Спутник V» показал одинаковую эффективность».

«Были сначала сомнения, что эффективность на людях с большим возрастом, 60+, возможно, эффективность вакцины будет меньше… Ничего похожего», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

Он также сообщил, что «продолжительность действия этого вакцинного препарата будет очень длительной».

«Мы надеемся, что два года и более», — заявил глава центра имени Гамалеи.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию на рынке вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

URA.RU сообщало, что профессор института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский дал прогноз относительно пандемии в России.