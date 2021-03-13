Гинцбург высказался об эффективности «Спутника V»
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- AFP
Он заявил, что «на всех возрастных категориях «Спутник V» показал одинаковую эффективность».
«Были сначала сомнения, что эффективность на людях с большим возрастом, 60+, возможно, эффективность вакцины будет меньше… Ничего похожего», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.
Он также сообщил, что «продолжительность действия этого вакцинного препарата будет очень длительной».
«Мы надеемся, что два года и более», — заявил глава центра имени Гамалеи.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию на рынке вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.
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