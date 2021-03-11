Путин оценил ситуацию на рынке вакцин от коронавируса

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию на рынке вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мировой рынок вакцин — $100 млрд. И мы видим, как ведут себя конкуренты. Они заходят… небольшую партию продают этих вакцин, причём со скидкой, на условиях, что всё остальное будет приобретаться только у этого производителя. Борьба идёт за эти рынки», — цитирует его РИА Новости.

По словам Путина, данная ситуация понятна и России, но на первом месте всегда будет вакцинация россиян.

«Понятно. И мы хотим всех поддержать. Но всё-таки на первом месте должно быть вакцинирование граждан России, так же как и базовые продукты питания», — отметил он.

Ранее Европейский лекарственный регулятор (ЕМА) одобрил для использования в ЕС четвёртую вакцину от коронавируса, разработанную компанией Janssen, которая принадлежит американской корпорации Johnson & Johnson.