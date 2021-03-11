ЕС одобрил четвёртую вакцину от коронавируса

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Европейский лекарственный регулятор (ЕМА) одобрил для использования в ЕС четвёртую вакцину от коронавируса, разработанную компанией Janssen, которая принадлежит американской корпорации Johnson & Johnson.
ЕС одобрил четвёртую вакцину от коронавируса
  • Reuters

Об этом регулятор сообщил на своей странице в Twitter.

«ЕМА рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины Janssen для использования среди лиц старше 18 лет», — говорится в заявлении.

Ранее в ЕС рассказали о процессе экспертизы российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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