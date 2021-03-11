ЕС одобрил четвёртую вакцину от коронавируса

Европейский лекарственный регулятор (ЕМА) одобрил для использования в ЕС четвёртую вакцину от коронавируса, разработанную компанией Janssen, которая принадлежит американской корпорации Johnson & Johnson.

Об этом регулятор сообщил на своей странице в Twitter.

«ЕМА рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины Janssen для использования среди лиц старше 18 лет», — говорится в заявлении.

📢 EMA has just recommended granting a conditional marketing authorisation for #COVID19vaccine Janssen to prevent #COVID19 in people from 18 years of age.

👉 https://t.co/j7jetH1Tbxpic.twitter.com/cKGKujrqYp — EU Medicines Agency (@EMA_News) March 11, 2021

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