«Своих граждан держать не должны»: Путин исключил вероятность искусственных ограничений на отдых россиян за рубежом

Владимир Путин заявил, что искусственных ограничений для желающих отправиться на заграничный отдых россиян не будет. Вместе с тем президент отметил, что на многих привычных для жителей РФ направлениях зарубежного туризма наблюдается неблагоприятная ситуация с COVID-19. Российский лидер подчеркнул, что в странах Южной Европы сохраняется сложная обстановка, при этом ситуация не меняется к лучшему.

Желающих отправиться на заграничных отдых россиян не будут искусственно удерживать в стране, заявил Владимир Путин.

«Мы, безусловно, своих граждан искусственно держать не должны, и не будем этого делать. Тех наших граждан, которые хотели бы отпуск провести летом за рубежом», — сказал президент.

Российский лидер также отметил, что некоторые государства, в экономике которых туризм занимает заметное место, уже объявили о готовности открываться для туристов.

Президент подчеркнул, что во многих странах, где жители РФ традиционно отдыхают, наблюдается непростая ситуация с коронавирусом.

Говоря о выездном туризме, Путин добавил, что у многих россиян наверняка будут «небезосновательные опасения куда бы то ни было выезжать».

«Потому что ситуация там непростая с коронавирусом, если не сказать сложная», — пояснил российский лидер. Президент призвал обратить внимание на обстановку в странах Южной Европы.

Путин вновь подчеркнул, что ситуация остаётся сложной «и лучше она не становится». Вместе с тем российский лидер выразил надежду на то, что темпы вакцинации от коронавируса повысятся и обстановка будет меняться в положительную сторону.

Путин исключил вероятность ограничений на отдых россиян за рубежом

Отметим, что в начале марта руководство Всемирной организации здравоохранения выразило обеспокоенность ухудшением ситуации с COVID-19 в Европе. Директор европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил о тревожных признаках новой волны заболеваемости в ряде европейских регионов.

Впоследствии о вероятности начала новой волны распространения коронавирусной инфекции заявили в Институте Роберта Коха. Об этом высказался президент организации профессор Лотар Вилер.

«В Европе мы должны опасаться (начала третьей волны COVID-19. — RT). Я не хочу комментировать про другие страны, мы все можем видеть цифры», — подчеркнул Вилер.

По его мнению, в Германии третья волна уже начинается, есть «чёткие сигналы». Он призвал государства соблюдать меры безопасности по максимуму, потому что они «помогли спасти тысячи жизней».

Профессор также подчеркнул важность вакцинации. Он допустил, что в случае неудачи прививочной кампании в Германии и ряде европейских стран вновь введут ограничения.

«Если внезапно вакцинация не будет проведена или недостаточное количество людей по какой-либо причине будет привито, то я абсолютно уверен, что контроль в Германии и других европейских странах вернётся этой осенью», — сказал он.

По данным ВОЗ за 10 марта, в Европе в общей сложности зарегистрировано более 40 млн случаев COVID-19. При этом за прошедшие сутки зафиксировано ещё 172 тыс.

Внутренний туризм

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на совещании у президента России Владимира Путина с членами правительства рассказала, что внутренний туризм в России за три месяца зимы сократился на 25%. По её словам, россияне совершили за этот период 15 млн поездок.

Она объяснила эту динамику действовавшими ограничениями на культурно-познавательный туризм, а также почти полным отсутствием делового туризма. Вместе с тем, по словам Догузовой, по отдельным направлениям отмечен рост.

«Люди отправились за город, на природу, и повышенным спросом у нас пользовались все горнолыжные курорты страны, по ним загрузка выросла на 15—20%», — пояснила она.

Среди востребованных направлений глава Ростуризма особо отметила Шерегеш и Архыз. По её словам, там фиксировался особенно повышенный спрос.

«Эти курорты впервые вышли на федеральный уровень и туда поехал турист из крупных городов, из Москвы, из Петербурга», — сказала она.

Кроме того, зимой на 10% по сравнению с прошлым сезоном выросла загрузка отелей на юге России. Прирост также замечен по новым зимним экологическим направлениям, которые, по словам Догузовой, ранее не пользовались таким повышенным спросом у россиян. Речь идёт, в частности, об Алтае, Байкале и Русском Севере, включая Мурманск, Карелию и Архангельскую область.

«Люди ехали туда за яркими зимними впечатлениями — это и северное сияние, и различные виды зимней рыбалки, и лёд Байкала, и многое другое», — пояснила глава Ростуризма.

Российский лидер добавил, что на фоне сложившейся ситуации с повестки дня не снимается задача развития внутреннего туризма. Президент отметил, что нужно создавать подходящие условия для тех граждан, которые хотят отдохнуть в России.