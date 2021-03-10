В ВОЗ заявили о росте заболеваемости коронавирусом в мире

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 на минувшей неделе на 2% превысило данные за предыдущие семь дней.
В ВОЗ заявили о росте заболеваемости коронавирусом в мире
  • © REUTERS/Lim Huey Teng

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на еженедельный эпидемиологический бюллетень организации.

«На прошлой неделе поступили сообщения о более 2,7 млн новых случаях заражения, что на 2% больше по сравнению с предшествующей неделей», — отмечает организация.

Уточняется, что вместе с этим количество летальных исходов от коронавируса за неделю уменьшилось на 6%. 

По данным ВОЗ, особенно заметным рост заболеваемости за минувшую неделю был в Африке (на 10%) и Восточном Средиземноморье (на 10%), а также в Европе (на 4%). Смертность выросла в Восточном Средиземноморье (на 9%), но при этом сократилась во всех других регионах.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что вторая волна пандемии коронавируса ещё не закончилась, хотя заметно идёт на спад.

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