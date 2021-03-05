В Германии назвали процент вакцинировавшихся от COVID-19 в стране

Глава Института Роберта Коха Лотар Вилер рассказал, какой процент населения Германии уже прошёл вакцинацию от коронавируса.

«Я очень рад, что между тем почти 5% людей в Германии получили первую прививку, почти 3% — две прививки», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в группах, где проводится вакцинация, число больных явно уменьшается, но «особенно в группе старше 80 лет».

Вместе с этим он добавил, что в стране распространяются новые мутации вируса, среди которых доминирует британский штамм.

Ранее бундестаг ФРГ продлил режим эпидемии национального масштаба из-за ситуации с коронавирусом.