В Германии назвали процент вакцинировавшихся от COVID-19 в стране

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Глава Института Роберта Коха Лотар Вилер рассказал, какой процент населения Германии уже прошёл вакцинацию от коронавируса.
В Германии назвали процент вакцинировавшихся от COVID-19 в стране
  • Reuters

«Я очень рад, что между тем почти 5% людей в Германии получили первую прививку, почти 3% — две прививки», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в группах, где проводится вакцинация, число больных явно уменьшается, но «особенно в группе старше 80 лет».

Вместе с этим он добавил, что в стране распространяются новые мутации вируса, среди которых доминирует британский штамм.

Ранее бундестаг ФРГ продлил режим эпидемии национального масштаба из-за ситуации с коронавирусом.

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