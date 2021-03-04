В ВОЗ рассказали о распространении новых штаммов COVID-19 в Европе

В настоящее время британский штамм коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксирован в 43 странах Европы, южноафриканский вариант — в 26, а бразильская мутация — в 15 государствах, сообщили в европейском бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Трансляция брифинга велась в Twitter организации.

Как отметила представитель бюро ВОЗ Кэтрин Смоллвуд, британский вариант коронавируса B117 наиболее сильно распространился в 26 странах Европы, в то время как выявляемые случаи бразильского типа связаны только с международным туризмом.

«Мы отслеживаем процент интересующих нас штаммов среди всех заражений, и мы видели, особенно в Западной и Центральной Европе, что со временем процент присутствия B117 продолжает распространяться. И в то время, как он распространяется, кривая эпидемии меняется», — добавила она.

В ВОЗ зафиксировали, что британский штамм коронавируса стал доминантным в ряде европейских стран, в частности в Великобритании, Дании и Германии, где составил не менее 50% случаев заболевания.

Ранее британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом заявила о планах создать усовершенствованную вакцину от новых штаммов COVID-19.