AstraZeneca планирует создать вакцину от новых штаммов коронавируса

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом планирует создать усовершенствованную вакцину от новых штаммов коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы очень хотим попробовать сделать что-то к осени, то есть уже в этом году», — цитирует Интерфакс исполнительного директора британского отделения компании Мене Пангалоса в ходе телефонного брифинга.

По его словам, в рамках этой работы планируется провести лабораторные и клинические исследования для тестирования новых видов препарата.

«Когда у нас будет следующий вариант, все будут в курсе, надеюсь, он будет более простым», — отметил Пангалос.

Директор Оксфордской вакцинной группы Эндрю Поллард пообещал, что вакцина будет эффективна против британского штамма коронавируса.

Ранее Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину от коронавируса AstraZeneca для использования в чрезвычайных ситуациях.

По данным AstraZeneca, промежуточный анализ клинических испытаний вакцины показал её среднюю эффективность на уровне 70%.