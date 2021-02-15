В ВОЗ одобрили вакцину AstraZeneca для экстренного использования

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину от коронавируса AstraZeneca для использования при чрезвычайных ситуациях.

Об этом говорится на странице ВОЗ в Twitter.

«ВОЗ сегодня включила в список для экстренного использования два варианта вакцины от COVID-19 AstraZeneca и Оксфордского университета», — говорится в заявлении.

"Today WHO gave emergency use listing to two versions of the Oxford-AstraZeneca #COVID19 vaccine, giving the green light for these vaccines to be rolled out globally through COVAX"-@DrTedros#VaccinEquity#ACTogetherhttps://t.co/mbmm1ZAOeM — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 15, 2021

Подчёркивается, что это решение «даёт зелёный свет для применения этих вакцин в глобальном масштабе посредством механизма COVAX».

Уточняется, что данную вакцину производят два разных завода в Индии и Южной Корее. Хотя они оба производят один препарат, однако каждый вариант вакцины на них проверяли отдельно, с этим и связано то, что было выдано два одобрения.

Ранее Минздрав Мексики сообщил, что страна получила первую поставку вакцины против коронавируса AstraZeneca в размере 870 тыс. доз.