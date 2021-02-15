Мексика получила первую поставку вакцины AstraZeneca

Минздрав Мексики сообщил, что страна получила первую поставку вакцины против коронавируса AstraZeneca в размере 870 тыс. доз.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«В это воскресенье правительство Мексики получило первую партию в 870 тыс. доз вакцин против SARS-CoV-2 фармкомпании AstraZeneca происхождением из Индии для продолжения плана вакцинации против коронавируса», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в общей сложности страна должна получить 2 млн доз этой вакцины. Стоимость одной дозы в рамках контракта составит $4.

Ранее Мексика получила 2 млн доз китайской вакцины CanSino от коронавируса.