«Спутник V» получили 3,5 млн человек»: в РФПИ сообщили о лидерстве РФ в Европе по числу прошедших полный курс вакцинации
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
В России за прошедшие сутки было выявлено 9 437 новых случаев коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Москве (1353) и Санкт-Петербурге (933).
За это время выздоровели 8 447 человек, 404 пациента скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.
Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 4 400 045, с начала пандемии умерли 92 494 человека, выздоровели 4 003 576 пациентов.
Согласно данным пресс-службы Роспотребнадзора, в стране уже было проведено более 115,5 млн лабораторных исследования на наличие вируса.
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что в столице за сутки было госпитализировано 626 человек.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия занимает лидирующее место в Европе по числу жителей, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса.
«Две составляющие «Спутника V» уже получили 3,5 млн человек. Ни одна другая европейская страна ещё не вакцинировала полностью 3 млн жителей. Россия вместе с Китаем, США, Индией и Израилем входит в топ-5 стран в мире по количеству прошедших вакцинацию», — приводит его слова ТАСС.
Глава РФПИ пояснил, что с этим показателем часто некорректно сравнивают общее число инъекций. В России же используют подход расчёта, основанный на полной вакцинации двумя компонентами.
Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил надежду, что к ноябрю 2021 года около 60—70% населения России будет вакцинировано, что окончательно сделает ситуацию с пандемией в стране управляемой.
В Минздраве России сообщили, что вакцинация граждан старше 60 лет является приоритетом ведомства. В министерстве уточнили, что это связано с высоким риском тяжёлого течения заболевания и развития осложнений.
«Мы рекомендуем гражданам старше 60 лет, а также лицам, имеющим хронические заболевания, не откладывая привиться от новой коронавирусной инфекции», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.
- РИА Новости
- © Виталий Белоусов
В Роспотребнадзоре сообщили о создании первого в России теста, позволяющего определить концентрацию SARS-CoV-2 в мазке. Об этом «Известиям» рассказала руководитель научной группы разработки новых методов диагностики ОРЗ и референс-центра по мониторингу за возбудителями инфекций верхних и нижних дыхательных путей ЦНИИ эпидемиологии Светлана Яцышина.
«Эти сведения позволят врачам и эпидемиологам получить качественно новую информацию относительно степени заразности инфицированного, прогнозировать тяжесть и продолжительность заболевания, контролировать в динамике снижение вирусной нагрузки, иными словами — повысить эффективность лечения», — рассказала она.
По её словам, анализ может помочь и в выявлении пациентов с признаками поражения лёгких.
«Обнаружение РНК коронавируса SARS-CoV-2 в мокроте в высокой концентрации коррелирует с более тяжёлым течением заболевания и является неблагоприятным прогнозом», — пояснила Яцышина.
Между тем, российские регионы продолжают отменять либо продлевать введённые из-за пандемии ограничительные меры, исходя из эпидемиологической обстановки.
Так, власти Якутии продлили действующие ограничения до 31 марта, соответствующий указ принял глава региона Айсен Николаев. В республике приостановлена деятельность ночных клубов, караоке-залов, развлекательных и досуговых заведений, в том числе расположенных в торговых центрах. Там также продлён режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания, который в начале марта был отменён в Москве.
Вместе с тем, увеличивается допустимая загрузка зрительного зала в кинотеатрах, театрах и концертных организациях до 75%, а также возобновляется работа парков культуры и отдыха, сообщает ТАСС.
Решения продлить ограничения до 11 апреля приняли и власти Калмыкии. Вместе с тем, в регионе был принят ряд послаблений, таких как возобновление работы организаций сферы досуга и развлечений, туристических агентств, бассейнов в спортивных объектах.
Об ослаблении карантинных мер сообщили также власти Хабаровского края — там разрешили работать с полной загрузкой кинотеатрам, театрам и спортивно-зрелищным комплексам. Соблюдение масочного режима и других санитарно-гигиенических требований остается обязательным.
10 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что большинство ещё действующих в столице ограничений, по его мнению, можно будет отменить уже весной, однако некоторые меры предосторожности, такие как масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий, могут оставаться в силе дольше.
Ситуация с вакциной AstraZeneca
Между тем стало известно, что Нидерланды приняли решение приостановить использование вакцины компании AstraZeneca на фоне появления сообщений о предполагаемых побочных эффектах. Как говорится в заявлении министерства здравоохранения, благосостояния и спорта страны, решение принято из-за поступивших от Дании и Норвегии данных о случаях образования тромбов у сделавших прививку препаратом.
Напомним, накануне Национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии также выступил с рекомендацией приостановить в стране вакцинацию AstraZeneca. До этого в Норвегии объявили о госпитализации троих молодых людей, привившихся вакциной, из-за появления тромбов или кровоизлияния в мозг. За день до этого один пациент, также получивший препарат, внезапно скончался от схожих причин.
Ранее несколько европейских стран уже заявили о приостановке использования вакцины на фоне предположительного выявления побочных эффектов.
При этом сама компания AstraZeneca заявила об отсутствии доказательств связи препарата и повышенного риска возникновения тромбов.
«Около 17 миллионов человек в странах ЕС и Великобритании получили нашу вакцину, и количество зарегистрированных случаев образования тромбов ниже, чем сотни случаев, которые можно было бы ожидать среди населения в целом», — приводит РИА Новости слова заведующей медицинским отделом компании Энн Тейлор.