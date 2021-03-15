В Минобороны рассказали о ситуации с вакцинацией от COVID-19

Короткая ссылка
Около 30 тысяч военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) привились от коронавируса, сообщили в Министерстве обороны России.

«В РВСН на добровольной основе провакцинированы препаратом «Спутник V» от коронавирусной инфекции около 30 тысяч военнослужащих», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, в первую очередь вакцинировались медработники, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

Ранее в Минобороны заявили, что первым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник V» привили более 389 тыс. российских военных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить