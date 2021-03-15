В Минобороны рассказали о ситуации с вакцинацией от COVID-19

Около 30 тысяч военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) привились от коронавируса, сообщили в Министерстве обороны России.

«В РВСН на добровольной основе провакцинированы препаратом «Спутник V» от коронавирусной инфекции около 30 тысяч военнослужащих», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, в первую очередь вакцинировались медработники, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

Ранее в Минобороны заявили, что первым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник V» привили более 389 тыс. российских военных.