В Кремле рассказали о спросе в мире на российскую вакцину от коронавируса

Спрос на российскую вакцину от коронавируса в мире превышает предложение, но приоритетом остаётся вакцинация россиян, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сам тот факт, что спрос на российскую вакцину в мире велик, без преувеличения велик — и спрос в настоящий момент значительно превышает предложение, которое могут обеспечить производственные мощности, конечно, он заставляет весьма и весьма напряжённо работать Российский фонд прямых инвестиций», — сказал Песков.

По его словам, РФПИ «работает действительно днём и ночью».

«И конечно же, по линии фонда и по линии правительственного штаба президент получает ежедневные доклады о том, как обстоят дела. С чётким пониманием того, что непререкаемым приоритетом остаётся вопрос продолжения вакцинации россиян», — отметил Песков.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия лидирует в Европе по числу жителей, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса. По его словам, в России курс вакцинации «Спутником V» завершили 3,5 млн человек.