В Кремле рассказали о спросе в мире на российскую вакцину от коронавируса

Короткая ссылка
Спрос на российскую вакцину от коронавируса в мире превышает предложение, но приоритетом остаётся вакцинация россиян, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле рассказали о спросе в мире на российскую вакцину от коронавируса
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Сам тот факт, что спрос на российскую вакцину в мире велик, без преувеличения велик — и спрос в настоящий момент значительно превышает предложение, которое могут обеспечить производственные мощности, конечно, он заставляет весьма и весьма напряжённо работать Российский фонд прямых инвестиций», — сказал Песков.

По его словам, РФПИ «работает действительно днём и ночью».

«И конечно же, по линии фонда и по линии правительственного штаба президент получает ежедневные доклады о том, как обстоят дела. С чётким пониманием того, что непререкаемым приоритетом остаётся вопрос продолжения вакцинации россиян», — отметил Песков.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия лидирует в Европе по числу жителей, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса. По его словам, в России курс вакцинации «Спутником V» завершили 3,5 млн человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить