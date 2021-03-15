В России курс вакцинации «Спутником V» завершили 3,5 млн человек

Россия лидирует в Европе по числу жителей, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Две составляющие «Спутника V» уже получили 3,5 млн человек. Ни одна другая европейская страна ещё не вакцинировала полностью 3 млн жителей. Россия вместе с Китаем, США, Индией и Израилем входит в топ-5 стран в мире по количеству прошедших вакцинацию людей», — цитирует ТАСС Дмитриева.

Ранее сообщалось, что около 30 тыс. военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) привились от коронавируса.