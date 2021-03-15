В России курс вакцинации «Спутником V» завершили 3,5 млн человек

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Россия лидирует в Европе по числу жителей, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
В России курс вакцинации «Спутником V» завершили 3,5 млн человек
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Две составляющие «Спутника V» уже получили 3,5 млн человек. Ни одна другая европейская страна ещё не вакцинировала полностью 3 млн жителей. Россия вместе с Китаем, США, Индией и Израилем входит в топ-5 стран в мире по количеству прошедших вакцинацию людей», — цитирует ТАСС Дмитриева.

Ранее сообщалось, что около 30 тыс. военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) привились от коронавируса.

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