В России курс вакцинации «Спутником V» завершили 3,5 млн человек
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- РИА Новости
«Две составляющие «Спутника V» уже получили 3,5 млн человек. Ни одна другая европейская страна ещё не вакцинировала полностью 3 млн жителей. Россия вместе с Китаем, США, Индией и Израилем входит в топ-5 стран в мире по количеству прошедших вакцинацию людей», — цитирует ТАСС Дмитриева.
Ранее сообщалось, что около 30 тыс. военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) привились от коронавируса.