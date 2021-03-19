Меркель не исключила закупок «Спутника V» в ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила закупок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ФРГ, если не будет достигнуто общее решение по этому вопросу в Евросоюзе.

«Что касается российской вакцины, то я с определённых пор придерживаюсь мнения, что мы должны использовать в ЕС любую вакцину, которая допущена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Я предпочла бы европейские закупки. Если дело не дойдёт до таких европейских закупок, а признаков, что это произойдёт, нет, то мы должны будем пойти по германскому пути в одиночку», — приводит ТАСС слова Меркель.

Она отметила, что «это возможно, и это мы тогда сделаем».

Также канцлер заявила, что хотела бы сделать инъекцию вакциной компании AstraZeneca.

Ранее глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан сообщил, что германская сторона поддерживает контакты с Москвой относительно российской вакцины от коронавируса «Спутник V».