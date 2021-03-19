Меркель не исключила закупок «Спутника V» в ФРГ

Короткая ссылка
Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила закупок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ФРГ, если не будет достигнуто общее решение по этому вопросу в Евросоюзе.
Меркель не исключила закупок «Спутника V» в ФРГ
  • Reuters

«Что касается российской вакцины, то я с определённых пор придерживаюсь мнения, что мы должны использовать в ЕС любую вакцину, которая допущена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Я предпочла бы европейские закупки. Если дело не дойдёт до таких европейских закупок, а признаков, что это произойдёт, нет, то мы должны будем пойти по германскому пути в одиночку», — приводит ТАСС слова Меркель.

Она отметила, что «это возможно, и это мы тогда сделаем».

Также канцлер заявила, что хотела бы сделать инъекцию вакциной компании AstraZeneca.

Ранее глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан сообщил, что германская сторона поддерживает контакты с Москвой относительно российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить