Минздрав ФРГ сообщил о контактах с Россией по «Спутнику V»

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Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан сообщил, что германская сторона поддерживает контакты с Москвой относительно российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Минздрав ФРГ сообщил о контактах с Россией по «Спутнику V»
  • Reuters

«Мы в контакте с нашими российскими коллегами», — цитирует его Frankfurter Rundschau.

Шпан также допустил возможность заключения контрактов с российской стороной, однако заявил о необходимости получения достаточных данных.

В конце февраля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия видит поддержку вакцины «Спутник V» со стороны Австрии, ФРГ, Франции и Италии.

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер отмечал, что использование «Спутника V» в Германии возможно, если это разрешит Европейское агентство по лекарственным средствам.

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