В РФПИ рассказали о поддержке «Спутника V» со стороны ряда стран Европы
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«Мы видим поддержку и со стороны Австрии, Германии, Франции, Италии. Политики в этих странах говорят, что у людей должен быть выбор по выбору вакцины», — цитирует РИА Новости Дмитриева.
Он подчеркнул, что «все пытаются найти какую-то политику в вакцине, но её просто нет».
Ранее Дмитриев отметил, что российская сторона ведёт переговоры с несколькими австрийскими компаниями для налаживания в этой стране производства «Спутника V».