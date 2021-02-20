В РФПИ рассказали о поддержке «Спутника V» со стороны ряда стран Европы

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Россия видит поддержку вакцины от коронавируса «Спутник V» со стороны Австрии, ФРГ, Франции, Италии. Об этом в эфире австрийской радиостанции Ö1 завил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
В РФПИ рассказали о поддержке «Спутника V» со стороны ряда стран Европы
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

«Мы видим поддержку и со стороны Австрии, Германии, Франции, Италии. Политики в этих странах говорят, что у людей должен быть выбор по выбору вакцины», — цитирует РИА Новости Дмитриева.

Он подчеркнул, что «все пытаются найти какую-то политику в вакцине, но её просто нет».

Ранее Дмитриев отметил, что российская сторона ведёт переговоры с несколькими австрийскими компаниями для налаживания в этой стране производства «Спутника V».

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