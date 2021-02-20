Россия обсуждает с компаниями из Австрии вопрос производства «Спутника V»

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире австрийской радиостанции Ö1 заявил, что российская сторона ведёт переговоры с несколькими австрийскими компаниями для налаживания в этой стране производства вакцины от коронавируса «Спутник V».

«В Австрии одни из лучших компаний в мире по производству фармпрепаратов. Мы уже ведём переговоры с несколькими австрийскими компаниями. Мы хотели бы иметь партнёрство с Австрией по производству и, в том числе, по экспорту этой вакцины из Австрии в другие страны», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Дмитриев не указал, с какими именно австрийскими фирмами ведутся переговоры.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о готовности чешской стороны купить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», если Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) одобрит препарат.