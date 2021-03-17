ФРГ надеется завершить вакцинацию при помощи уже заказанных препаратов

Германия рассчитывает завершить кампанию по вакцинации от коронавируса при помощи уже заказанных препаратов, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Как передаёт РИА Новости, на вопрос о российской вакцине «Спутник V» министр ответил, что для неё действуют те же правила, что и для других препаратов, нужно дождаться результатов проверки.

«Мы получаем наши вакцины через Европейский союз, объём поставок в предстоящие месяцы будет расти, поэтому исходим из того, что в апреле-мае у нас будет достаточно вакцин, которые были заказаны через ЕС, и к декабрю, как и планировалось, мы сможем предложить вакцины всем, кто готов к этому, и теми вакцинами, которые у нас уже в распоряжении», — сказал Маас.

15 марта Германия приостановила применение вакцины от AstraZeneca.

Глава Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Эмер Кук сообщила, что эксперты продолжают анализировать возможные побочные эффекты вакцины AstraZeneca и случаи нарушения свёртываемости крови у привитых пациентов.