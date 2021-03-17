ФРГ надеется завершить вакцинацию при помощи уже заказанных препаратов

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Германия рассчитывает завершить кампанию по вакцинации от коронавируса при помощи уже заказанных препаратов, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
ФРГ надеется завершить вакцинацию при помощи уже заказанных препаратов
  • Reuters

Как передаёт РИА Новости, на вопрос о российской вакцине «Спутник V» министр ответил, что для неё действуют те же правила, что и для других препаратов, нужно дождаться результатов проверки.

«Мы получаем наши вакцины через Европейский союз, объём поставок в предстоящие месяцы будет расти, поэтому исходим из того, что в апреле-мае у нас будет достаточно вакцин, которые были заказаны через ЕС, и к декабрю, как и планировалось, мы сможем предложить вакцины всем, кто готов к этому, и теми вакцинами, которые у нас уже в распоряжении», — сказал Маас.

15 марта Германия приостановила применение вакцины от AstraZeneca.

Глава Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Эмер Кук сообщила, что эксперты продолжают анализировать возможные побочные эффекты вакцины AstraZeneca и случаи нарушения свёртываемости крови у привитых пациентов.

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