ЕМА продолжит оценку возможных побочных эффектов вакцины AstraZeneca

Глава Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Эмер Кук сообщила, что эксперты продолжают анализировать возможные побочные эффекты вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и случаи нарушения свёртываемости крови у привитых пациентов.

Трансляция брифинга велась в Twitter организации.

«Мы продолжаем оценку всех возможных побочных эффектов вакцины... Данная ситуация не является неожиданностью, когда речь идёт о вакцинации миллионов человек... И роль EMA заключается в том, чтобы установить... является ли это побочным эффектом или просто совпадением», — отметила Кук.

По её словам, эксперты изучают каждый отдельный случай появления побочных эффектов, предварительные результаты этого анализа могут быть готовы к четвергу, 18 марта.

Кук также отметила, что, по оценке EMA, число случаев нарушения свёртываемости крови у привитых пациентов незначительно.

«Поэтому, пока продолжается расследование, EMA сохраняет убеждённость в том, что преимущества от использования препарата перевешивают риски», — подчеркнула глава регулятора.

В то же время она назвала прерогативой каждой страны решение приостановить вакцинацию препаратом.

Ранее глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявил, что принципиальное решение для всей Европы о дальнейшем подходе к вакцине AstraZeneca должно принять EMA.

О приостановке вакцинации препаратом от AstraZeneca заявили Франция, Италия, Испания, Германия, Нидерланды, Австрия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Норвегия, Дания, Испания, Кипр, Словения и Швеция.