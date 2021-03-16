Минздрав Австрии призвал к единому в ЕС решению по вакцине AstraZeneca

Глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер в эфире телеканала Puls 24 заявил, что принципиальное решение для всей Европы о дальнейшем подходе к вакцине AstraZeneca должно принять Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

«Вакцинация работает, это хорошая новость. Сейчас появились сомнения из-за дискуссий об отдельных побочных явлениях, в случае с которыми мы не знаем, есть ли вообще связь с вакцинацией. Это нужно проверить и, на мой взгляд, лучше всего на европейском уровне», — приводит РИА Новости его слова.

По его словам, в EMA проводили интенсивные проверки всех допущенных к настоящему моменту вакцин, знают их досконально, включая возможные побочные реакции.

Ранее многие страны ЕС прекратили использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин рассмотрит связанные с препаратом вопросы 16 марта.