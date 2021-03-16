Минздрав Австрии призвал к единому в ЕС решению по вакцине AstraZeneca

Короткая ссылка
Глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер в эфире телеканала Puls 24 заявил, что принципиальное решение для всей Европы о дальнейшем подходе к вакцине AstraZeneca должно принять Европейское агентство лекарственных средств (EMA).
Минздрав Австрии призвал к единому в ЕС решению по вакцине AstraZeneca
  • Reuters

«Вакцинация работает, это хорошая новость. Сейчас появились сомнения из-за дискуссий об отдельных побочных явлениях, в случае с которыми мы не знаем, есть ли вообще связь с вакцинацией. Это нужно проверить и, на мой взгляд, лучше всего на европейском уровне», — приводит РИА Новости его слова.

По его словам, в EMA проводили интенсивные проверки всех допущенных к настоящему моменту вакцин, знают их досконально, включая возможные побочные реакции.

Ранее многие страны ЕС прекратили использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин рассмотрит связанные с препаратом вопросы 16 марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить