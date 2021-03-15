ВОЗ рассмотрит вопрос о безопасности вакцины AstraZeneca

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Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин во вторник, 16 марта, рассмотрит вопросы, связанные с вакциной AstraZeneca, применение которой приостановили в нескольких европейских странах после сообщений об образовании тромбов у привившихся.
ВОЗ рассмотрит вопрос о безопасности вакцины AstraZeneca
  • Reuters

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Комитет ВОЗ по безопасности вакцин рассматривал имеющиеся данные в тесном контакте с Европейским агентством лекарственных средств, и он проведёт встречу завтра (16 марта. — RT)», — цитирует его ТАСС.

15 марта Франция и Италия заявили о приостановке использования вакцины AstraZeneca вслед за Германией и Нидерландами.

Кроме того, о приостановке сообщили Австрия, Эстония, Литва, Люксембург и Латвия, а также Норвегия и Дания.

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