Норвегия и Дания приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

Норвегия и Дания приостанавливают вакцинацию от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca.

Как передаёт ТАСС, такое решение принято после появления данных об образовании тромбов у привившихся и якобы связанном с этим смертельным случаем в Дании.

«Из-за сообщения о смертельном случае в Дании вследствие образования тромба после введения вакцины AstraZeneca Норвегия приняла решение приостановить вакцинацию этим препаратом», — говорится в сообщении Норвежского института здравоохранения.

По словам датских медиков, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) начало исследование препарата, однако «в настоящее время нельзя сделать вывод о том, существует ли связь между вакциной и тромбами».

Ранее сообщалось, что EMA не выявило проблем с партией вакцины AstraZeneca, использование которой было приостановлено после возникновения осложнений у привитых в Австрии.