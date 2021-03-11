В EMA не выявили проблем с вакциной AstraZeneca в Австрии

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не выявило проблем с партией вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca, использование которой было приостановлено после возникновения осложнений у привитых в Австрии.

Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

«В настоящее время нет указаний на то, что к развитию данных симптомов, не указанных в качестве побочных эффектов, привела вакцинация», — говорится в сообщении.

В EMA отметили, что «несмотря на то что проблемы с качеством являются маловероятными, в настоящее время качество партии вакцины проверяется».

Ранее власти Австрии решили приостановить использование партии вакцины компании AstraZeneca после смерти одной привитой женщины и возникновения осложнений у другой.