В Австрии приостановили вакцинацию партией препарата AstraZeneca

Власти Австрии решили приостановить использование партии вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca, после смерти одной привитой женщины и возникновения осложнений у другой. Об этом сообщили в Федеральном ведомстве по безопасности в сфере здравоохранения (BASG).

Согласно пресс-релизу, 49-летняя женщина, получившая прививку от коронавируса, скончалась в результате тяжёлых нарушений свёртываемости крови. У другой привитой женщины в возрасте 35 лет развилась тромбоэмболия лёгочной артерии.

Как уточняется, обе женщины получили вакцину из одной и той же партии препарата AstraZeneca.

«Нет никаких доказательств причинно-следственной связи с вакцинацией», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время ведётся расследование с целью исключения наличия связи между ухудшением состояния здоровья привитых и вакцинацией.

Ранее Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации рекомендовал не использовать вакцину AstraZeneca людям в возрасте 65 лет и старше.