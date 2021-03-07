В Австрии приостановили вакцинацию партией препарата AstraZeneca

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Власти Австрии решили приостановить использование партии вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca, после смерти одной привитой женщины и возникновения осложнений у другой. Об этом сообщили в Федеральном ведомстве по безопасности в сфере здравоохранения (BASG).
В Австрии приостановили вакцинацию партией препарата AstraZeneca
  • Reuters

Согласно пресс-релизу, 49-летняя женщина, получившая прививку от коронавируса, скончалась в результате тяжёлых нарушений свёртываемости крови. У другой привитой женщины в возрасте 35 лет развилась тромбоэмболия лёгочной артерии.

Как уточняется, обе женщины получили вакцину из одной и той же партии препарата AstraZeneca.

«Нет никаких доказательств причинно-следственной связи с вакцинацией», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время ведётся расследование с целью исключения наличия связи между ухудшением состояния здоровья привитых и вакцинацией. 

Ранее Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации рекомендовал не использовать вакцину AstraZeneca людям в возрасте 65 лет и старше.

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