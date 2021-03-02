В Канаде не рекомендуют использовать вакцину AstraZeneca пожилым людям

Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации рекомендовал не использовать вакцину от коронавируса, разработанную британско-шведской компанией AstraZeneca, людям в возрасте 65 лет и старше.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Канады.

«Национальный совещательный комитет по иммунизации не рекомендует использование этой вакцины лицам в возрасте 65 лет и старше в связи с ограниченной на данной момент информацией относительно её эффективности для этой возрастной группы», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна получила 20 млн доз вакцины AstraZeneca.