В Канаде не рекомендуют использовать вакцину AstraZeneca пожилым людям

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Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации рекомендовал не использовать вакцину от коронавируса, разработанную британско-шведской компанией AstraZeneca, людям в возрасте 65 лет и старше.
В Канаде не рекомендуют использовать вакцину AstraZeneca пожилым людям
  • Reuters

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Канады.

«Национальный совещательный комитет по иммунизации не рекомендует использование этой вакцины лицам в возрасте 65 лет и старше в связи с ограниченной на данной момент информацией относительно её эффективности для этой возрастной группы», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна получила 20 млн доз вакцины AstraZeneca. 

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