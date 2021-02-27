Канада получила 20 млн доз вакцины от коронавируса

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Канада получила 20 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
Канада получила 20 млн доз вакцины от коронавируса
  • Reuters
  • © Jung Yeon-je/Pool

«Мы получили 20 млн доз вакцины AstraZeneca против COVID-19. Кроме того, мы достигли соглашения с Индийским институтом сыворотки ещё на 2 млн доз», — написал глава правительства в Twitter.

По его словам, ожидается, что первая партия из 0,5 млн доз прибудет в течение нескольких недель.

Как отметил Трюдо, власти работают над тем, чтобы получить как можно больше вакцин и как можно быстрее.

Ранее сообщалось, что в Канаде разрешили применять вакцину компании AstraZeneca и Оксфордского университета.

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