Канада получила 20 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

«Мы получили 20 млн доз вакцины AstraZeneca против COVID-19. Кроме того, мы достигли соглашения с Индийским институтом сыворотки ещё на 2 млн доз», — написал глава правительства в Twitter.

По его словам, ожидается, что первая партия из 0,5 млн доз прибудет в течение нескольких недель.

Как отметил Трюдо, власти работают над тем, чтобы получить как можно больше вакцин и как можно быстрее.

Ранее сообщалось, что в Канаде разрешили применять вакцину компании AstraZeneca и Оксфордского университета.