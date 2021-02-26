В Канаде разрешили применять вакцину от коронавируса AstraZeneca

В Канаде разрешено применять вакцину от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, сообщили в Минздраве страны.

Минздрав Канады также одобрил вариант вакцины AstraZeneca Индийского института сыворотки.

«Эти вакцины разрешены к применению в соответствии с Временным распоряжением Минздрава Канады о ввозе, продаже и рекламе лекарственных препаратов для использования в связи с коронавирусом», — говорится в пресс-релизе.

Препараты разрешены для лиц от 18 лет.

По данным AstraZeneca, промежуточный анализ клинических испытаний вакцины показал её среднюю эффективность на уровне 70%.

В Канаде также одобрены для использования вакцины американской фармацевтической корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech и препарат американской компании Moderna.