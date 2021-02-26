В Канаде разрешили применять вакцину от коронавируса AstraZeneca
- Reuters
Минздрав Канады также одобрил вариант вакцины AstraZeneca Индийского института сыворотки.
«Эти вакцины разрешены к применению в соответствии с Временным распоряжением Минздрава Канады о ввозе, продаже и рекламе лекарственных препаратов для использования в связи с коронавирусом», — говорится в пресс-релизе.
Препараты разрешены для лиц от 18 лет.
По данным AstraZeneca, промежуточный анализ клинических испытаний вакцины показал её среднюю эффективность на уровне 70%.
В Канаде также одобрены для использования вакцины американской фармацевтической корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech и препарат американской компании Moderna.