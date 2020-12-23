Канада разрешила использование вакцины от коронавируса Moderna

Министерство здравоохранения Канады выдало разрешение на использование в стране вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной американской компанией Moderna.

«Вакцина Moderna против COVID-19 была разрешена к применению в соответствии с временным распоряжением Минздрава Канады о ввозе, продаже и рекламе лекарственных препаратов для использования в связи с COVID-19», — говорится в сообщении на сайте канадского правительства.

В ведомстве отметили, что требования к хранению вакцины позволят обеспечить её доставку в отдалённые населённые пункты страны.

Кроме того, наличие нескольких препаратов поможет сделать вакцинацию доступной для всех жителей страны, добавили в Минздраве Канады.

9 декабря Канада одобрила использование вакцины американской фармацевтической корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech.

19 декабря вакцина производства Moderna была одобрена в США.

Вакцина Moderna показала эффективность 94,1% на третьей фазе испытаний.