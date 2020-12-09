Минздрав Канады одобрил вакцину Pfizer и BioNTech

Министерство здравоохранения Канады одобрило использование вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится на сайте канадского правительства.

«Благодаря достижениям в области науки и технологий и беспрецедентному уровню глобального сотрудничества сегодня Канада достигла чрезвычайно значимого рубежа в борьбе с COVID-19, одобрив первую вакцину против COVID-19», — отмечается в сообщении.

Как подчёркивается, после тщательного независимого анализа доказательств Минздрав Канады подтвердил, что «вакцина Pfizer-BioNTech соответствует строгим требованиям министерства, эффективности и качеству для использования в стране».

Ранее власти Великобритании также одобрили использование в стране вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.