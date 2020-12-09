Минздрав Канады одобрил вакцину Pfizer и BioNTech

Короткая ссылка
Министерство здравоохранения Канады одобрило использование вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится на сайте канадского правительства.
Минздрав Канады одобрил вакцину Pfizer и BioNTech
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

«Благодаря достижениям в области науки и технологий и беспрецедентному уровню глобального сотрудничества сегодня Канада достигла чрезвычайно значимого рубежа в борьбе с COVID-19, одобрив первую вакцину против COVID-19», — отмечается в сообщении.

Как подчёркивается, после тщательного независимого анализа доказательств Минздрав Канады подтвердил, что «вакцина Pfizer-BioNTech соответствует строгим требованиям министерства, эффективности и качеству для использования в стране».

Ранее власти Великобритании также одобрили использование в стране вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить