Минздрав Канады одобрил вакцину Pfizer и BioNTech
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- РИА Новости
«Благодаря достижениям в области науки и технологий и беспрецедентному уровню глобального сотрудничества сегодня Канада достигла чрезвычайно значимого рубежа в борьбе с COVID-19, одобрив первую вакцину против COVID-19», — отмечается в сообщении.
Как подчёркивается, после тщательного независимого анализа доказательств Минздрав Канады подтвердил, что «вакцина Pfizer-BioNTech соответствует строгим требованиям министерства, эффективности и качеству для использования в стране».
Ранее власти Великобритании также одобрили использование в стране вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.