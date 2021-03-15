Франция и Италия приостанавливают использование вакцины AstraZeneca

Франция и Италия временно приостанавливают использование вакцины AstraZeneca вслед за Германией.

Как сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, в стране приостанавливают использование вакцины от британско-шведской компании в качестве меры предосторожности. Выступление французского лидера транслировал BFMTV.

По сообщениям la Repubblica, итальянское агентство по лекарственным средствам также решило продлить запрет на использование вакцины от AstraZeneca на всей территории страны в качестве меры предосторожности до дальнейших решений Европейского агентства лекарственных средств.

Также 15 марта Нидерланды и Германия приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что изучают сообщения о приостановке использования вакцины AstraZeneca в ряде государств Евросоюза.

Речь идёт о таких странах, как Австрия, Эстония, Литва, Люксембург и Латвия, а также Норвегия и Дания.