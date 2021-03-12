Эксперты ВОЗ изучают сообщения об отказах от вакцины AstraZeneca

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) изучают сообщения об отказе от вакцины компании AstraZeneca в ряде стран Евросоюза.

«Глобальный консультативный комитет по безопасности вакцин ВОЗ тщательно изучает поступающие сообщения о вакцине AstraZeneca. Как только у ВОЗ появится полное понимание произошедшего, организация немедленно публично объявит о своих выводах или любых изменениях в текущих рекомендациях», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и развитием тромбоэмболии у другой после получения прививки. Вслед за Австрией использование партии AstraZeneca в качестве меры предосторожности также приостановили Эстония, Литва, Люксембург и Латвия.

Также стало известно, что правительство Италии приостанавливает использование партии вакцины от коронавируса компании AstraZeneca из соображений предосторожности.

До этого сообщалось, что Норвегия и Дания приостанавливают вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca.