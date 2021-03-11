Италия приостановила вакцинацию партией препарата AstraZeneca

Правительство Италии приостанавливает использование партии вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca из соображений предосторожности.

«После сообщений о некоторых серьёзных побочных эффектах, которые наблюдались во время введения доз из партии ABV2856 вакцины AstraZeneca от COVID-19, Aifa в качестве меры предосторожности решила ввести запрет на использование этой партии на всей территории страны», — говорится в заявлении Итальянского агентства по лекарствам (Aifa).

Отмечается, что на данный момент причинно-следственная связь между введением вакцины и произошедшим не установлена.

Регулятором проводятся все необходимые проверки.

Ранее стало известно, что Норвегия и Дания приостанавливают вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca.