Германия приостановила применение вакцины AstraZeneca

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Германия приостановила применение вакцины от AstraZeneca. Об этом сообщил германский Минздрав.
Германия приостановила применение вакцины AstraZeneca
  • Reuters

«Вакцинация от коронавируса вакциной AstraZeneca приостановлена ​​в Германии в качестве меры предосторожности», — приводит сообщение ведомства Spiegel.

Как уточняется, федеральное правительство следует рекомендации Института Пауля Эрлиха (PEI).

Также 15 марта Нидерланды приостановили на две недели использование вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что изучают сообщения о приостановке использования партии вакцины AstraZeneca в ряде государств Евросоюза.

Речь идёт о таких странах, как Австрия, Эстония, Литва, Люксембург и Латвия. Кроме того, стало известно, что правительство Италии приостанавливает использование партии вакцины. Вакцинацию препаратом приостановили Норвегия и Дания.

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