Германия приостановила применение вакцины AstraZeneca
- Reuters
«Вакцинация от коронавируса вакциной AstraZeneca приостановлена в Германии в качестве меры предосторожности», — приводит сообщение ведомства Spiegel.
Как уточняется, федеральное правительство следует рекомендации Института Пауля Эрлиха (PEI).
Также 15 марта Нидерланды приостановили на две недели использование вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca.
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что изучают сообщения о приостановке использования партии вакцины AstraZeneca в ряде государств Евросоюза.
Речь идёт о таких странах, как Австрия, Эстония, Литва, Люксембург и Латвия. Кроме того, стало известно, что правительство Италии приостанавливает использование партии вакцины. Вакцинацию препаратом приостановили Норвегия и Дания.