Кипр и Словения приостановили использование вакцины AstraZeneca

Власти Кипра и Словении приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом, разработанным британо-шведской компанией AstraZeneca.

Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщил словенский министр здравоохранения Янез Поклукар, в качестве меры предосторожности вакцинация AstrаZeneca будет временно приостановлена, хотя группа экспертов «обнаружила, что профессиональных возражений по поводу продолжения вакцинации не было».

На Кипре вакцинация приостановлена до 18 марта, заявили в Минздраве страны.

Также 15 марта о приостановке заявили Франция, Италия, Испания, Германия и Нидерланды. До этого о приостановке вакцинации британо-шведским препаратом от AstraZeneca сообщили ещё ряд европейских стран, в числе которых Австрия, Эстония, Литва, Люксембург и Латвия, а также Норвегия и Дания.

Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин рассмотрит связанные с препаратом вопросы 16 марта.