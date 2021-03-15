Кипр и Словения приостановили использование вакцины AstraZeneca
- Reuters
Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщил словенский министр здравоохранения Янез Поклукар, в качестве меры предосторожности вакцинация AstrаZeneca будет временно приостановлена, хотя группа экспертов «обнаружила, что профессиональных возражений по поводу продолжения вакцинации не было».
На Кипре вакцинация приостановлена до 18 марта, заявили в Минздраве страны.
Также 15 марта о приостановке заявили Франция, Италия, Испания, Германия и Нидерланды. До этого о приостановке вакцинации британо-шведским препаратом от AstraZeneca сообщили ещё ряд европейских стран, в числе которых Австрия, Эстония, Литва, Люксембург и Латвия, а также Норвегия и Дания.
Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин рассмотрит связанные с препаратом вопросы 16 марта.