Испания приостанавливает использование вакцины AstraZeneca

Короткая ссылка
Испания приостановит использование вакцины AstraZeneca от коронавируса по меньшей мере на 15 дней, об этом сообщило радио Cadena SER.
Испания приостанавливает использование вакцины AstraZeneca
  • Reuters

Как сообщается на портале радиостанции, об этом заявила министр здравоохранения Каролина Дариас. Такой шаг предпринят «в качестве меры предосторожности».

Также 15 марта о приостановке заявили Франция, Италия, Германия и Нидерланды. До этого о приостановке вакцинации британо-шведским препаратом от AstraZeneca сообщили ещё ряд европейских стран, в числе которых Австрия, Эстония, Литва, Люксембург и Латвия, а также Норвегия и Дания.

Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин рассмотрит связанные с препаратом вопросы 16 марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить