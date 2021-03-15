Испания приостанавливает использование вакцины AstraZeneca
- Reuters
Как сообщается на портале радиостанции, об этом заявила министр здравоохранения Каролина Дариас. Такой шаг предпринят «в качестве меры предосторожности».
Также 15 марта о приостановке заявили Франция, Италия, Германия и Нидерланды. До этого о приостановке вакцинации британо-шведским препаратом от AstraZeneca сообщили ещё ряд европейских стран, в числе которых Австрия, Эстония, Литва, Люксембург и Латвия, а также Норвегия и Дания.
Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин рассмотрит связанные с препаратом вопросы 16 марта.