Испания приостанавливает использование вакцины AstraZeneca

Испания приостановит использование вакцины AstraZeneca от коронавируса по меньшей мере на 15 дней, об этом сообщило радио Cadena SER.

Как сообщается на портале радиостанции, об этом заявила министр здравоохранения Каролина Дариас. Такой шаг предпринят «в качестве меры предосторожности».

Также 15 марта о приостановке заявили Франция, Италия, Германия и Нидерланды. До этого о приостановке вакцинации британо-шведским препаратом от AstraZeneca сообщили ещё ряд европейских стран, в числе которых Австрия, Эстония, Литва, Люксембург и Латвия, а также Норвегия и Дания.

Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин рассмотрит связанные с препаратом вопросы 16 марта.