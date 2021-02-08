В ФРГ объяснили отказ от срочной регистрации «Спутника V»

Короткая ссылка
Правительство Германии не стало регистрировать вакцину от коронавируса «Спутник V» национальным регулятором, чтобы обеспечить доверие населения к препарату, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
В ФРГ объяснили отказ от срочной регистрации «Спутника V»
  • Reuters

«Федеральное правительство и другие европейские партнёры заявляли, что для нас особое значение имеет доверие к вакцине. Речь шла о том, чтобы граждане имели это доверие, чтобы у них не было ощущения, что где-то был срезан путь, что может каким-то образом сказаться на безопасности вакцины», — цитирует РИА Новости ответ Зайберта на вопрос, почему в отношении «Спутника V» не применили процедуру срочного допуска национальным регулятором.

По его словам, согласно позиции правительства Германии, все вакцины приветствуются вне зависимости от страны происхождения, когда проходят процесс сертификации в ЕМА и Европейской комиссии.

Ранее Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии разрешил применять российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» на территории страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить