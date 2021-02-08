В ФРГ объяснили отказ от срочной регистрации «Спутника V»

Правительство Германии не стало регистрировать вакцину от коронавируса «Спутник V» национальным регулятором, чтобы обеспечить доверие населения к препарату, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«Федеральное правительство и другие европейские партнёры заявляли, что для нас особое значение имеет доверие к вакцине. Речь шла о том, чтобы граждане имели это доверие, чтобы у них не было ощущения, что где-то был срезан путь, что может каким-то образом сказаться на безопасности вакцины», — цитирует РИА Новости ответ Зайберта на вопрос, почему в отношении «Спутника V» не применили процедуру срочного допуска национальным регулятором.

По его словам, согласно позиции правительства Германии, все вакцины приветствуются вне зависимости от страны происхождения, когда проходят процесс сертификации в ЕМА и Европейской комиссии.

Ранее Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии разрешил применять российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» на территории страны.