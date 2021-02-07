В Венгрии разрешили применять вакцину «Спутник V»

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Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии разрешил применять российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» на территории страны.
В Венгрии разрешили применять вакцину «Спутник V»
  • РИА Новости

Как сообщил в Facebook министр трудовых ресурсов Венгрии Миклош Каслер, ведомство завершило официальные исследования российской вакцины и установило, «что вакцина соответствует характеристикам производителя с точки зрения качества лекарственного средства и может использоваться на людях».

«Согласно решению компетентного органа, после вакцин против коронавируса компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca для использования в Венгрии одобрена ещё одна вакцина. Таким образом, теперь у нас есть четыре вакцины для борьбы с коронавирусом», — отметил он.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что «после завершения основной части массовой вакцинации в России» фонд «имеет возможность предоставить в ЕС 100 млн доз вакцины «Спутник V» для 50 млн человек в II квартале 2021 года (при условии одобрения европейским регулятором EMA)».

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