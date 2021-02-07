Во Франции и в ФРГ допустили возможность использования «Спутника V»

Министр-делегат при министре экономики и финансов Франции Аньес Панье-Рюнаше в эфире радио France Info заявила, что в ЕС могут использовать как российскую, так и любую другую эффективную вакцину от коронавируса.

«Я в этом плане агностик. Любая вакцина, которая уже готова и отвечает критериям безопасности и эффективности, приветствуется в Европе», — цитирует ТАСС ответ Аньес Панье-Рюнаше на вопрос о перспективах регистрации «Спутника V».

По её словам, во Франции заинтересованы в том, чтобы получить максимум различных вакцин и максимальный объём.

В свою очередь, министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер в интервью газете Bild заявил, что использование «Спутника V» в Германии возможно, если это разрешит Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА).

«Если российская вакцина будет эффективной и её допустит ЕМА, то её, конечно, можно будет использовать и в Германии. Ведь это медицинский, а не политический вопрос», — приводит ТАСС его слова.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев дал прогноз по регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» за рубежом.