В Италии заявили, что Рим может без ЕС принять решение по «Спутнику V»
- Reuters
«(Канцлер Германии Ангела) Меркель мне сказала, что если ЕМА одобрит «Спутник V», хорошо, а если нет — то это будет сделано в Германии. Это нормальный прагматизм. Нужно опираться на европейское единство, но если оно не достигается, нужно делать по-другому», — приводит ТАСС слова Драги.
Также премьер Италии заявил о готовности сделать прививку вакциной от AstraZeneca.
Ранее Меркель не исключила закупок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ФРГ, если не будет достигнуто общее решение по этому вопросу в Евросоюзе.