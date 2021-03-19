В Италии заявили, что Рим может без ЕС принять решение по «Спутнику V»

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Премьер-министр Италии Марио Драги допускает, что Рим сможет сам принять решение о допуске в страну российской вакцины «Спутник V», если не будет принято решение на уровне Евросоюза от Европейского агентства лекарственных средств (EMA).
В Италии заявили, что Рим может без ЕС принять решение по «Спутнику V»
  • Reuters

«(Канцлер Германии Ангела) Меркель мне сказала, что если ЕМА одобрит «Спутник V», хорошо, а если нет — то это будет сделано в Германии. Это нормальный прагматизм. Нужно опираться на европейское единство, но если оно не достигается, нужно делать по-другому», — приводит ТАСС слова Драги.

Также премьер Италии заявил о готовности сделать прививку вакциной от AstraZeneca.

Ранее Меркель не исключила закупок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ФРГ, если не будет достигнуто общее решение по этому вопросу в Евросоюзе.

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