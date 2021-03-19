В Италии заявили, что Рим может без ЕС принять решение по «Спутнику V»

Премьер-министр Италии Марио Драги допускает, что Рим сможет сам принять решение о допуске в страну российской вакцины «Спутник V», если не будет принято решение на уровне Евросоюза от Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

«(Канцлер Германии Ангела) Меркель мне сказала, что если ЕМА одобрит «Спутник V», хорошо, а если нет — то это будет сделано в Германии. Это нормальный прагматизм. Нужно опираться на европейское единство, но если оно не достигается, нужно делать по-другому», — приводит ТАСС слова Драги.

Также премьер Италии заявил о готовности сделать прививку вакциной от AstraZeneca.

Ранее Меркель не исключила закупок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ФРГ, если не будет достигнуто общее решение по этому вопросу в Евросоюзе.