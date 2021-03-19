Комитет ВОЗ заключил, что польза вакцины AstraZeneca превышает риски

Консультативный комитет по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пришёл к выводу, что потенциальная польза вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca перевешивает возможные риски её применения.

«Вакцина AstraZeneca от заболевания COVID-19, включая вакцину Covishield, по-прежнему имеет положительные характеристики в том, что касается пользы и рисков, обладая огромным потенциалом предотвращения инфицирования и снижения смертности в мире», — говорится в пресс-релизе.

В комитете ВОЗ добавили, что проанализированные данные не свидетельствуют о повышении рисков ухудшения свёртываемости крови, тромбоза глубоких вен или лёгочной эмболии после введения препарата.

Согласно имеющимся данным, данные состояния могут возникать естественным образом или вследствие заболевания COVID-19, их прямая взаимосвязь с прививкой не доказана.

В то же время в ВОЗ призвали проводить просветительскую работу среди медперсонала и желающих вакцинироваться о возможных побочных эффектах всех вакцин от COVID-19.

8 марта экспертный комитет по безопасности препаратов Европейского агентства по лекарственным средствам в ходе оценки информации об осложнениях у привитых вакциной AstraZeneca от коронавируса не нашёл однозначной связи между случаями тромбоза и применением препарата.