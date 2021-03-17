ВОЗ рекомендует продолжать вакцинацию препаратом AstraZeneca

Короткая ссылка
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует продолжать вакцинацию препаратом AstraZeneca, так как её «преимущества превышают риски».
ВОЗ рекомендует продолжать вакцинацию препаратом AstraZeneca
  • Reuters

«В настоящее время ВОЗ считает, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают её риски, и рекомендует продолжать вакцинацию», — говорится в заявлении ВОЗ, которое приводит РИА Новости.

Как отметили в организации, венозный тромбоэмболизм, выявленный у ряда пациентов после прививки AstraZeneca, является третьим по распространённости сердечно-сосудистым заболеванием в мире. Чётких указаний на связь заболевания с вакцинацией нет.

Ожидается, что 18 марта консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцины опубликует своё решение по безопасности AstraZeneca.

Ранее глава Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Эмер Кук сообщила, что эксперты продолжают анализировать возможные побочные эффекты вакцины AstraZeneca и случаи нарушения свёртываемости крови у привитых пациентов.

О приостановке вакцинации препаратом от AstraZeneca ранее заявили Франция, Италия, Испания, Германия, Нидерланды, Австрия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Норвегия, Дания, Кипр, Словения и Швеция.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить