Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует продолжать вакцинацию препаратом AstraZeneca, так как её «преимущества превышают риски».

«В настоящее время ВОЗ считает, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают её риски, и рекомендует продолжать вакцинацию», — говорится в заявлении ВОЗ, которое приводит РИА Новости.

Как отметили в организации, венозный тромбоэмболизм, выявленный у ряда пациентов после прививки AstraZeneca, является третьим по распространённости сердечно-сосудистым заболеванием в мире. Чётких указаний на связь заболевания с вакцинацией нет.

Ожидается, что 18 марта консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцины опубликует своё решение по безопасности AstraZeneca.

Ранее глава Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Эмер Кук сообщила, что эксперты продолжают анализировать возможные побочные эффекты вакцины AstraZeneca и случаи нарушения свёртываемости крови у привитых пациентов.

О приостановке вакцинации препаратом от AstraZeneca ранее заявили Франция, Италия, Испания, Германия, Нидерланды, Австрия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Норвегия, Дания, Кипр, Словения и Швеция.