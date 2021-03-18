Регулятор ЕС не нашел связи между прививкой AstraZeneca и тромбозами

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Экспертный комитет по безопасности препаратов Европейского агентства по лекарственным средствам в ходе оценки информации об осложнениях у привитых вакциной AstraZeneca против коронавируса не нашёл однозначной связи между случаями тромбоза и применением препарата.
Регулятор ЕС не нашел связи между прививкой AstraZeneca и тромбозами
  • Reuters

«Комитет пришёл к чёткому научному заключению: это безопасная и эффективная вакцина… Комитет также пришёл к заключению, что вакцина не связана с риском образования тромбов и проблем со свёртываемостью крови», — приводит Интерфакс слова главы европейского медицинского регулятора Эмер Кук.

Ранее сообщалось, что Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Великобритании не нашло связи между применением вакцины AstraZeneca и образованием тромбов у получивших её людей. Агентство рекомендовало продолжить её использование.

Ранее во многих странах Европы отказались от использования вакцины AstraZeneca. При этом Всемирная организация здравоохранения рекомендовала продолжать вакцинацию препаратом AstraZeneca, так как её «преимущества превышают риски».

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