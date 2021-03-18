В Британии рекомендовали продолжить использование вакцины AstraZeneca
- Reuters
Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
«Проведённое нами тщательное исследование (всех доступных данных) и критический анализ, осуществлённый ведущими независимыми экспертами, показали отсутствие свидетельств того, что тромбоз вен возникает у привитых чаще, чем у не получившего вакцину населения», — заявила глава MHRA Джун Рейн.
Она отметила, что в этой ситуации польза от применения вакцины существенно перевешивает возможность возникновения каких-либо побочных эффектов.
Ранее во многих странах Европы отказались от использования вакцины AstraZeneca. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует продолжать вакцинацию препаратом AstraZeneca, так как её «преимущества превышают риски».