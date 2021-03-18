В Британии рекомендовали продолжить использование вакцины AstraZeneca

Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Великобритании не нашло связи между применением вакцины AstraZeneca и образованием тромбов у получивших её людей. Агентство рекомендовало продолжить её использование.

Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Проведённое нами тщательное исследование (всех доступных данных) и критический анализ, осуществлённый ведущими независимыми экспертами, показали отсутствие свидетельств того, что тромбоз вен возникает у привитых чаще, чем у не получившего вакцину населения», — заявила глава MHRA Джун Рейн.

Она отметила, что в этой ситуации польза от применения вакцины существенно перевешивает возможность возникновения каких-либо побочных эффектов.

Ранее во многих странах Европы отказались от использования вакцины AstraZeneca. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует продолжать вакцинацию препаратом AstraZeneca, так как её «преимущества превышают риски».