В Британии рекомендовали продолжить использование вакцины AstraZeneca

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Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Великобритании не нашло связи между применением вакцины AstraZeneca и образованием тромбов у получивших её людей. Агентство рекомендовало продолжить её использование.
В Британии рекомендовали продолжить использование вакцины AstraZeneca
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Проведённое нами тщательное исследование (всех доступных данных) и критический анализ, осуществлённый ведущими независимыми экспертами, показали отсутствие свидетельств того, что тромбоз вен возникает у привитых чаще, чем у не получившего вакцину населения», — заявила глава MHRA Джун Рейн.

Она отметила, что в этой ситуации польза от применения вакцины существенно перевешивает возможность возникновения каких-либо побочных эффектов.

Ранее во многих странах Европы отказались от использования вакцины AstraZeneca. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует продолжать вакцинацию препаратом AstraZeneca, так как её «преимущества превышают риски».

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