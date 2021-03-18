В Нидерландах выявлено два случая осложнений у привитых AstraZeneca

В Нидерландах выявлено два случая образования тромбов и низкого содержания тромбоцитов после использования вакцины производства компании AstraZeneca.

«Были получены сообщения о двух случаях у пациентов старше 50 лет», — приводит ТАСС сообщение центра Lareb.

Организация при этом отказалась сообщить, связаны ли осложнения с самой вакцинацией или речь идёт о простом совпадении.

Кроме того, были исследованы случаи развития проблем со свёртываемостью крови.

В общей сложности в Нидерландах к настоящему моменту введено 350 тыс. доз данной вакцины.

Ранее ряд стран Европы отказались от использования вакцины AstraZeneca. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует продолжать вакцинацию препаратом AstraZeneca, так как её «преимущества превышают риски».