Путин провёл телефонные переговоры с Меркель и Макроном

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Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Путин провёл телефонные переговоры с Меркель и Макроном
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в ходе беседы стороны обсудили ряд вопросов. Особое внимание было уделено задаче объединения усилий в борьбе с общей угрозой — пандемией коронавирусной инфекции.

«В этом контексте лидеры сосредоточились на мерах по предотвращению дальнейшего распространения заболевания. Затронуты, в частности, перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможных поставок и совместного производства этого препарата в странах ЕС», — говорится в заявлении.

Обсуждено положение дел в отношениях между Россией и Европейским союзом. С российской стороны вновь заявлено о готовности к восстановлению нормального деполитизированного взаимодействия с ЕС, если к этому будет проявлена встречная заинтересованность.

Ранее в Кремле сообщили, что Россия, Германия и Франция занимаются согласованием возможного контакта лидеров этих стран.

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