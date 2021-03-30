Путин обсудил с Макроном и Меркель ситуацию на востоке Украины

Президент России Владимир Путин в рамках видеоконференции обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном ситуацию на востоке Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«В ходе подробного обмена мнениями по ситуации на Украине подтверждена безальтернативность минского комплекса мер 2015 года как основы урегулирования внутреннего конфликта в этой стране», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин в разговоре подчеркнул важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договорённостей.

Ранее сообщалось, что Россия, Германия и Франция занимаются согласованием возможного контакта лидеров этих стран, одной из тем переговоров станет Донбасс.