Путин обсудил с Макроном и Меркель ситуацию на востоке Украины
- РИА Новости
«В ходе подробного обмена мнениями по ситуации на Украине подтверждена безальтернативность минского комплекса мер 2015 года как основы урегулирования внутреннего конфликта в этой стране», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Путин в разговоре подчеркнул важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договорённостей.
Ранее сообщалось, что Россия, Германия и Франция занимаются согласованием возможного контакта лидеров этих стран, одной из тем переговоров станет Донбасс.