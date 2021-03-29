В Киеве отреагировали на подготовку переговоров России, ФРГ и Франции

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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал сообщения о подготовке переговоров лидеров России, Франции и Германии Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель. Об этом сообщила «Европейская правда».
В Киеве отреагировали на подготовку переговоров России, ФРГ и Франции
  • Reuters

«Наша позиция — ничего об Украине без Украины», — заявил спикер украинского внешнеполитического ведомства.

По его словам, в Киеве убеждены, что только в полном составе нормандского формата «можно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования».

Ранее в Кремле сообщили, что Россия, Германия и Франция занимаются согласованием возможного контакта лидеров этих стран, одной из тем переговоров станет Донбасс.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов по переговорам российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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