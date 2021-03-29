В Киеве отреагировали на подготовку переговоров России, ФРГ и Франции
- Reuters
«Наша позиция — ничего об Украине без Украины», — заявил спикер украинского внешнеполитического ведомства.
По его словам, в Киеве убеждены, что только в полном составе нормандского формата «можно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования».
Ранее в Кремле сообщили, что Россия, Германия и Франция занимаются согласованием возможного контакта лидеров этих стран, одной из тем переговоров станет Донбасс.
Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов по переговорам российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.