В Киеве отреагировали на подготовку переговоров России, ФРГ и Франции

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал сообщения о подготовке переговоров лидеров России, Франции и Германии Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель. Об этом сообщила «Европейская правда».

«Наша позиция — ничего об Украине без Украины», — заявил спикер украинского внешнеполитического ведомства.

По его словам, в Киеве убеждены, что только в полном составе нормандского формата «можно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования».

Ранее в Кремле сообщили, что Россия, Германия и Франция занимаются согласованием возможного контакта лидеров этих стран, одной из тем переговоров станет Донбасс.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов по переговорам российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.