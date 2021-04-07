«Украина готова к возобновлению боевых действий»: Пушилин заявил об ухудшении ситуации в Донбассе

Глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин заявил об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, количество техники, которая сконцентрирована вдоль линии с украинской стороны, говорит о том, что Украина готова к возобновлению полномасштабных боевых действий. При этом, как подчеркнул Пушилин, Донбасс сделает всё возможное, чтобы конфликт был урегулирован дипломатически.

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об ухудшении ситуации на линии соприкосновения противоборствующих сторон в Донбассе. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции.

По его словам, обстановка там остаётся крайне неспокойной, а число обстрелов с начала года увеличилось почти вдвое в сравнении с последним кварталом 2020-го.

Пушилин также отметил, что поводом для усиления эскалации напряжённости в регионе часто служат визиты высоких европейских или американских гостей. После этого, по его словам, «идёт демонстрация со стороны Вооружённых сил Украины».

«То количество техники, которое стянуто к линии соприкосновения (и это зафиксировано в отчётах СММ ОБСЕ), то количество личного состава, которое сконцентрировано вдоль линии соприкосновения с украинской стороны, говорит, что Украина сейчас готова к возобновлению полномасштабных боевых действий», — заявил Пушилин.

Он также высказал мнение, что Украину к эскалации напряжённости подталкивают западные страны — «где-то своим молчанием, а где-то телефонными звонками, выражая поддержку». По словам Пушилина, ДНР готова к любому развитию ситуации.

«Но при этом хочу подчеркнуть, что Донбасс не хочет войны, Донбасс не будет начинать войну, Донбасс сделает всё возможное, чтобы конфликт был урегулирован дипломатически», — заявил глава республики.

Денис Пушилин

РИА Новости

© Сергей Аверин

Кроме того, Пушилин ответил на вопрос корреспондента RT о публикуемой в СМИ информации, что Россия якобы стягивает свои войска к линии разграничения. По его словам, то, как описывает ситуацию в регионе иностранная пресса, вызывает серьёзное удивление.

«Там почему-то везде всё шумит, что двигается российская военная техника. Послушайте, российская военная техника в рамках учений двигается каждый год — и каждый год в этот период. Но почему-то там страшный ажиотаж», — отметил он.

Однако при этом практически ни в одном западном СМИ не обсуждалось перемещение украинской военной техники к линии соприкосновения, что запрещено Минскими соглашениями, подчеркнул Пушилин.

Он также напомнил, что в июле 2020 года было заключено очередное перемирие, которое так или иначе продержалось до сентября, после чего было нарушено Украиной, отказавшейся от совместной инспекции и двигавшей к линии разграничения свою технику. Наконец, Пушилин констатировал, что отчёты СММ ОБСЕ, из которых раньше всегда можно было понять, кто начал обстрелы, теперь стали неинформативными и допускающими двоякие трактовки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, также отвечая на вопрос о перемещении российских военных у границы с Украиной, заявил, что российские ВС находятся в тех районах страны, где это признано необходимым.

«Россия никому не угрожала и не угрожает и ни для кого не представляет угрозу. Российские вооружённые силы находятся там, на территории РФ, где это признано необходимым и целесообразным. И будут там так долго, насколько это опять же будет признано целесообразным нашим военным руководством и Верховным главнокомандующим», — подчеркнул он.

«Российская военная активность вблизи Украины» 4 апреля стала темой телефонного разговора между верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Глава европейской дипломатии также заметил, что этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем 19 апреля совещании министров иностранных дел стран Евросоюза.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не хочет войны в Донбассе. В интервью газете Liberation он сказал, что Украина привержена политическому и дипломатическому урегулированию конфликта и не настроена на эскалацию напряжённости на востоке страны.

По словам Кулебы, Украина может открыть огонь в Донбассе только в случае угрозы нападения на украинских военных.

Напомним, об обострении ситуации в Донбассе в марте сообщил представитель ДНР Алексей Никоноров, обвинив украинскую сторону в увеличении числа обстрелов и отсутствии усилий по деэскалации напряжённости. Позже Денис Пушилин заявил, что Украина стягивает военные силы к линии соприкосновения. Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что такая информация не соответствует действительности.

При этом Москва неоднократно подчёркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе.